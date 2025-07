Gerson Claro integrará comitiva por investimentos em Missão à Ásia

A Missão à Ásia, que acontece entre os dias 4 e 16 de agosto, oportunidade em que o governador Eduardo Riedel buscará investimentos, contará com a participação do presidente da Assembleia Legislativa de MS, deputado estadual, Gerson Claro (PP), representando a o parlamento sul-mato-grossense.

A ata para a deliberação da participação parlamentar foi lida na última sessão do semestre da Assembleia Legislativa. “A Mesa Diretora está designando este digníssimo presidente, estaremos viajando oficialmente à Índia, ao Japão e à Singapura, representando o Parlamento Sul-Mato-Grossense, entre os dias 4 ao dia 16. Com a permissão de vossas excelências, estarei representando esse Parlamento em uma missão em que contaremos com a presença do Governador”, destacou o presidente da ALEMS, Gerson Claro.

A comitiva passará por Mumbai, na Índia; Tokio e Osaka, no Japão e Singapura por ocasião de comitiva governamental empresarial que apresentarão potencialidades de Mato grosso do Sul aos investidores destas localidades”, explicou.

“Para mim é uma experiência muito positiva a oportunidade de estar levando Mato Grosso do Sul internacionalmente. Estou orgulhoso de apresentar o momento que vive o Estado. Esperamos novas parcerias para Mato Grosso do Sul, fomos convidados para representar o Parlamento Sul-Mato-grossense na visita que está sendo chamada de Missão à Ásia, governamental com a participação do setor empresarial daqui e de outros estados, com foco na visita à empresas, aos empresários, e apresentação de Mato Grosso do Sul na expectativa de prospectar novos negócios e até ampliação dos que existem hoje”, concluiu.

