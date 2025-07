Gerson Claro recebe sinalização, "se depender dos deputados ele será nosso senador"

Enquanto o cenário político para as eleições gerais de 2026 se desenha, alguns nomes já são apontados como favoritos, principalmente pela direita, que é maioria no Legislativo do Mato Grosso do Sul. O deputado estadual, Gerson Claro (PP), é um dos possíveis indicados da Senadora Tereza Cristina, presidente regional da sigla.

O PP ainda tem indicações por nomes como do deputado federal Luiz Ovando, e do secretário de Infraestrutura da Capital, Marcelo Miglioli, que inclusive ajudou na campanha de Adriane Lopes para Prefeitura de Campo Grande, encabeçada por Tereza Cristina.

Nesse cenário, Gerson Claro pode contar com sua atuação na Assembleia Legislativa com apoio dos pares, mas em resposta ao JD1 Notícias, frisou que a conversa primeiro será dentro do partido. “Nós estamos trabalhando com todo mundo. O presidente da União das Câmaras está apoiando, mas está muito longe, falta um ano e meio ainda para a convenção. Eu queria ter apoio também dos 3 milhões de habitantes do Mato Grosso do Sul, mas a gente não sabe ainda”.



O deputado estadual Márcio Fernandes do MDB destacou apoio da Casa. “Se depender dos deputados ele será nosso senador”. O partido tem ainda o nome da ministra Simone Tebet, que pode ser uma candidata de base do Governo Lula.



Junior Mochi (MDB) foi ponderado e afirmou que ainda não tem opinião, mas que Gerson Claro também é um bom pré-candidato. “Nós vamos esperar definir essas candidaturas, que os candidatos realmente se apresentem. O Gerson, claro, é um nome, é um bom nome, é presidente da Casa. Agora, ele tem que decidir primeiro a sua candidatura dentro do partido ao qual ele pertence e depois nós avaliarmos, na eventualidade de coligações, o apoio ou não à sua candidatura”.



“Essa é uma avaliação interna do MDB. Assim como a pré-candidata Simone, que até agora diz que decide isso em setembro, outubro, então não dá para ficar falando em hipótese”, concluiu.

Um dos entusiastas de Gerson Claro é o presidente da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCVMS), vereador Daniel Júnior, de Dourados. Um candidato do PP conta também com apoio do União Brasil, com quem mantém a federação, ‘União Progressista’ ampliando sua base parlamentar no Congresso e refletindo nas Casas de Leis de todo o Estado, e pode ainda fazer novas alianças.

