Gerson Claro receberá honraria de 'Cidadão Campo-Grandense'

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gerson Claro, será homenageado com o título de Cidadão Campo-Grandense, entregue pela Câmara Municipal de Campo Grande. O título de Cidadão Campo-Grandense é uma das maiores honrarias concedidas pela Câmara Municipal, destinada a personalidades que tenham prestado relevantes serviços ao município ou se destacado em suas áreas de atuação e contribuído para o progresso local.

A homenagem foi proposta pelo Vereador Claudinho Serra, que destacou a relevante contribuição do deputado em prol do desenvolvimento e bem-estar da cidade. "Gerson Claro é uma figura política exemplar, que tem demonstrado em sua trajetória o compromisso com o bem-estar da população de Campo Grande e do Estado como um todo. Essa homenagem é uma forma de agradecer e reconhecer todo o trabalho e dedicação que ele tem oferecido à nossa cidade", destacou o vereador.

"É uma honra imensa ser reconhecido como Cidadão Campo-Grandense. Esta cidade tem um lugar especial em meu coração, e cada conquista aqui alcançada é uma vitória para todos nós", declarou o deputado.

Carreira

Gerson Claro nasceu em Itaporã, interior de Mato Grosso do Sul. Começou sua carreira como educador, lecionando para crianças do primeiro ao quinto ano no município de Sidrolândia.

Formado em História, deu aulas em escolas públicas e particulares de Sidrolândia e Campo Grande. Foi diretor da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul). Casado com Kátia Claro, com quem tem dois filhos, Pedro e João Paulo, Gerson Claro foi eleito deputado estadual em 2018, pelo Progressistas, reeleito em 2022 e desde fevereiro de 2023 ocupa a presidência da Casa de Leis estadual.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também