Gerson Claro reforça articulação do Legislativo em novos investimentos do MS Ativo

Em rodada de reuniões do programa MS Ativo Municipalismo, que anunciou novos investimentos em infraestrutura urbana e desenvolvimento regional, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Gerson Claro (PP), reforçou o papel do Legislativo na articulação de políticas públicas mais eficientes e descentralizadas.

“Quando o Estado investe nos municípios, está investindo diretamente na qualidade de vida das pessoas. Fortalecer as cidades é garantir que o desenvolvimento chegue na ponta, onde a população vive e precisa ser atendida com dignidade”, destacou o deputado.

A iniciativa que oportunizou novos investimentos para Água Clara, Novo Horizonte do Sul e Dois Irmãos do Buriti, coordenada pelo Governo do Estado, é considerada um marco de gestão municipalista.

As reuniões contaram com a presença do governador Eduardo Riedel, prefeitos, secretários e parlamentares federais e estaduais. Gerson Claro, que tem atuado como ponte entre os municípios e o Executivo Estadual. "Nós, como representantes do povo, temos o dever de acompanhar, cobrar e contribuir para que essas ações cheguem de fato a quem mais precisa”, finalizou o presidente da ALEMS.

Em Novo Horizonte do Sul, estão previstos investimentos em pavimentação e drenagem da Rua das Orquídeas, além da implantação de um novo loteamento residencial. O município também contará com melhorias no acesso à fábrica de ração pela MS-475 e com a construção de uma nova rodovia ligando a cidade a Taquarussu.

Já em Água Clara, a pauta tratou da drenagem e pavimentação do chamado “Centro Velho”, região estratégica para o crescimento do município, que integra a Rota da Celulose e tem se consolidado como polo de expansão da citricultura. Desde 2023, o Estado já destinou mais de R$ 145 milhões para obras no município.

Em Dois Irmãos do Buriti, os investimentos abrangem a pavimentação de vias urbanas, a construção de uma praça no distrito de Palmeiras e a substituição de três pontes de madeira por estruturas de concreto. Uma das novas pontes atenderá diretamente comunidades indígenas da região, fortalecendo a integração entre os municípios e suas áreas rurais.

