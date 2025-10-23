Gerson Claro reforça compromisso com diálogo e valorização da Educação em MS

Durante a sessão desta quinta-feira (23), o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro (PP), reafirmou o compromisso do Parlamento com o diálogo e o respeito às pautas da Educação, em meio à manifestação da Federação dos Trabalhadores em Educação (Fetems).

“Temos pautado as reivindicações sempre com respeito e diálogo, reconhecendo a necessidade de avanços. A educação sul-mato-grossense já evoluiu muito, e é ouvindo essas demandas que continuaremos avançando”, afirmou o presidente.

A presidente da Fetems, Deumeires Morais, utilizou a tribuna, a convite do deputado Pedro Kemp (PT), para apresentar as principais reivindicações da categoria, entre elas a valorização dos profissionais administrativos, a implementação de tabela salarial e a realização de concurso público. “O excesso de temporários precariza o trabalho e vai na contramão do Plano Nacional de Educação”, destacou.

Pedro Kemp reforçou o apoio às reivindicações e cobrou concurso público. “A maioria dos professores é convocada e recebe metade do salário dos efetivos, mesmo exercendo as mesmas funções. Isso gera desigualdade e prejuízo à previdência estadual.”

Ao encerrar a sessão, Gerson Claro reafirmou que a Assembleia é uma Casa aberta à sociedade. “Ouvimos, debatemos e buscamos caminhos para valorizar quem faz a diferença todos os dias: os profissionais da educação”, concluiu.

