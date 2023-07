Disputas municipais não mudam apoio do PP a Riedel, diz Gerson

Possíveis confrontos nas urnas para prefeituras municipais entre candidatos do Partido Progressista e PSDB não devem afetar o apoio do PP ao Governo de Eduardo Riedel, garantiu o presidente da Assembleia Legislativa, deputados Gerson Claro (PP).

"Em 2022, firmamos uma aliança eleitoral e pragmática com o PSDB. Saímos às ruas para defender este projeto que também elegeu a senadora Tereza Cristina. Nosso compromisso é ajudar na governabilidade, trabalhar para tirar do papel ao longo dos 4 anos de mandato, o programa proposto e aprovado pela sociedade. Este compromisso será honrado", comentou o parlamentar.



Gerson lembrou em entrevista à imprensa que vê como natural que os atuais prefeitos no exercício do primeiro mandato postulem nas urnas mais 4 anos de gestão. "Se conseguirão alcançar seu objetivo, aí dependerá da capacidade deles em fazer alianças; demonstrarem que atenderam às expectativas da população, aplicando bem os recursos públicos".



De acordo com o presidente da Assembleia, todo o processo de construção de candidaturas e alianças, além da própria disputa em si, tem seu momento adequado e está dissociado da governabilidade no plano estadual. "O fortalecimento dos partidos políticos passa pela busca de espaços no poder pela via eleitoral, isto é próprio da política. Onde for possível, PP e PSDB caminharão juntos em 2024", garantiu, caso as eventuais candidaturas à reeleição da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes e do prefeito de Dourados, Alan Guedes, filiados ao Partido Progressista, se resultarem em confrontos nas urnas com candidatos a prefeito do PSDB

"Haverá municípios em que os partidos estarão em palanques diferentes. Tudo dependerá da realidade local e passa também pela capacidade dos atores políticos envolvidos buscarem alianças,". Gerson lembra que o PP, além da presidência da Assembleia Legislativa , tem o vice- governador, José Carlos Barbosa, resultado da aliança programática e pragmática que fez com o PSDB em 2022.

