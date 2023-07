Gerson Claro confirma com MSGÁS e Bataguassu terá GNV em julho de 2024

O gasoduto virtual deve entrar em operação no último quadrimestre de 2024, conforme planejamento da MSGÀS. O combustível será disponibilizado em Bataguassu a partir de julho de 2024, depois Sidrolândia e Dourados em setembro de 2024; Inocência em 2025 e Ribas do Rio Pardo em 2025.



Em cada uma destas cidades o gás virtual -comprimido em cilindros é transportado em caminhões - será descomprimido e chegará as empresas consumidoras e postos de combustível pelas redes locais de distribuição que serão implantadas. Só em Sidrolândia estão programados 5 quilômetros de rede em PEAD (tubulação feita com polietileno de alta densidade). A previsão é que sejam distribuídos 1.033.000 m³ por ano, sendo 21 mil metros cúbicos em Bataguassu; 100 mil m³em Dourados; 300 mil m³ em Sidrolândia; 600 mil metros m³ e 12 mil m³.

O deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa desde 2019 cobra do Governo do Estado medidas de incentivo ao consumo do GNV, já está em fase de conclusão o processo licitatório para a contratação da empresa que fará o transporte.

Na última segunda-feira (3), o presidente da MSGÁS, Rui Pires dos Santos, junto com diretores da companhia, Fabrício Marti e Bernadete Rangel se reuniram com a prefeita de Sidrolândia, Vanda Cristina Camilo para reforçar as metas de interiorização da oferta de GNV em Mato Grosso do Sul. “Estamos avançando nesse processo, alinhado à política energética do Governo do Estado, que busca o aumento da eficiência energética e a maior utilização de fontes de energia como o gás natural, limpa, segura e competitiva para as necessidades de crescimento econômico”, destaca o diretor-presidente da MSGÁS.

Rui Pires dos Santos, lembra que há etapas a cumprir e a MSGÁS está determinada a obedecer aos prazos para acelerar a interiorização. “Estamos aqui em Sidrolândia reafirmando um compromisso da empresa de trazer o Gás Natural e assim contribuir para o esforço de garantir uma fonte de energia segura e capaz de tender à demanda da indústria e outros segmentos. Temos vários parceiros nesse objetivo, como o nosso secretário da Semadesc, Jaime Verruck, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gerson Claro”, disse.



Em Sidrolândia, o Gás Natural vai atender inicialmente as indústrias e o setor veicular. O combustível será carregado na estação de compressão em Campo Grande e levado em caminhões tanques. Será estocado e distribuído por meio de uma rede de tubos de polietileno.

