Gerson destaca importância da fábrica da Arauco para o crescimento de MS

O deputado estadual Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), destacou durante pronunciamento na sessão ordinária, a importância da fábrica de celulose da Arauco em Inocência.

“O Estado tem hoje um ritmo de crescimento econômico chinês. A estabilidade institucional, combinada com a segurança jurídica, são fatores determinantes para a atração de um volume de investimentos privados que já passa dos R$ 70 bilhões”, explicou.

Gerson participou na última quarta-feira (9) do lançamento da pedra fundamental do empreendimento, consolidando ainda mais a implantação do Vale Celulose na região leste do Estado, que já conta com operação da Suzano em Ribas do Rio Pardo e o anúncio da fábrica da Bracell em Bataguassu.

“É comum no ambiente público alguém querer ser ‘o pai da criança’. Estou convencido de que a consolidação do Vale da Celulose foi um sonho da classe política que acreditou no projeto e fez as coisas com responsabilidade, para que os empresários decidissem por Mato Grosso do Sul. O atual governador Eduardo Riedel fez várias visitas. Conversou olho no olho para dar garantias da estabilidade institucional. Confirmou investimentos do poder público em rodovias, infraestrutura que vão impactar muita gente. Temos que reconhecer os esforços de secretários, senadores, o trabalho da classe política, que fazemos aqui com respeito e austeridade, convencidos de que não é à toa que o MS tem sido prospectado por vários empreendimentos”, afirmou o deputado.

O presidente da Assembleia também apontou para o investimento de R$ 30 bilhões em Inocência, com as obras já mobilizando aproximadamente 3.800 trabalhadores, em uma fazenda de 3.500 hectares.

“Somente de cercamento são 20 quilômetros. Devem ser gerados no pico da construção de 15 mil trabalhadores só no local da indústria. Já são 200 mil hectares de eucalipto plantados”, comentou.

“É possível sonhar com um Brasil cada vez melhor. O desenvolvimento traz justiça social, com sustentabilidade, com inclusão, que gera preocupação social. Fiquei muito feliz com a manifestação da empresa, de que não é só produzir celulose, mas ter a preocupação com o meio ambiente, com as pessoas, não só com as que trabalharão no local, mas o impacto que vai gerar na cidade e na região”, finalizou.

