Gerson diz que novo refeitório 'trará mais dignidade aos servidores'

O novo refeitório da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul foi inaugurado durante a manhã desta terça-feira (22), pelo presidente Gerson Claro e o 1º secretário, deputado Paulo Corrêa, responsável pelas obras e investimentos em infraestrutura do Parlamento.

Após o desenlace da fita, que estava localizada nas portas do refeitório, Gerson Claro destacou que o espaço dará mais dignidade para os servidores. “No inicio da legislatura, o deputado Zé Teixeira fez uma cobrança veemente aqui desse espaço, para que os servidores tenham mais dignidade para fazer suas alimentações”, afirmou.

Ele afirmou ainda que o local será um espaço de integração. Com capacidade para 100 lugares, o refeitório foi projetado para oferecer mais conforto, funcionalidade e integração aos servidores. O local tem paredes de vidro e uma estrutura moderna.

Após a inauguração, os deputados almoçaram no local. A obra foi concluída antes do prazo.

Próximas obras - Além do novo refeitório, outras obras estão em andamento ou previstas. O novo estacionamento vertical, que está com as obras avançadas, deve ser entregue até dezembro de 2025. O projeto prevê três níveis — subsolo, térreo e primeiro andar — com capacidade para quase 600 vagas, o que dobrará a atual capacidade de estacionamento para visitantes.

Outro investimento será a construção de um novo plenário, em fase de projeto, com capacidade para até 700 pessoas, triplicando o espaço atual. A ampliação permitirá mais conforto ao público e melhores condições para a realização de audiências públicas, sessões solenes e demais atividades legislativas.

Também está prevista a implantação de energia fotovoltaica, com placas solares instaladas acima do novo estacionamento.

