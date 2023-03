GestÃ£o de Lula tem aprovaÃ§Ã£o de 40% da populaÃ§Ã£o, aponta pesquisa

O Presidente da República, Luíz Inácio Lula da Silva (PT), tem aprovação de 40% da população sobre seus três meses de mandato, é o que aponta pesquisa realizada pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência. O percentual considerou a gestão como ótima ou boa.

Enquanto isso, 30% considerou regular, 26% considerou ruim ou péssimo e 4% não sabe ou não respondeu. O Instituto também perguntou para os entrevistados que notas dariam, de zero a dez, para os três primeiros meses da política e da administração de Lula.

A média foi nota seis, sendo que 18% daria a nota cinco, 15,5% daria nota oito, 11,75% daria a nota dez, outros 11,75% daria a nota seis, 10% daria a nota sete, 8% daria a nota três, 6% daria a nota nove, 5,75% daria a nota quatro, 4,5% daria a nota dois, 3,25% daria a nota um, 2,5% daria a nota zero e 3% não sabem ou não responderam.

Aprova ou desaprova- De acordo com o relatório, 60% dos entrevistados responderam positivamente os três primeiros meses da política e da administração do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto 35% reprovou e 5% não sabe ou não respondeu.

Expectativa- Outro questionamento feito na pesquisa foi qual a expectativa para os quatro anos do Governo Lula e 40% da população brasileira acredita que vai melhorar, 31,5% disse que vai piorar, 22,5% falou que vai ficar igual e 6% não sabe ou não respondeu. O Instituto ainda questionou em quem os entrevistados votaram para presidente da República no 2º turno da eleição do ano passado e 47,5% disseram Lula, 44,5% falaram Jair Messias Bolsonaro (PL) e 8% não sabem ou não responderam.

Para quem respondeu que votou no presidente Lula no 2º turno da eleição de 2022, foi questionado se repetiria o voto caso o pleito fosse hoje e 78,5% disse sim, enquanto 14,5% falou não e 7% não sabe ou não respondeu. Já para quem respondeu que votou no ex-presidente Bolsonaro no 2º turno da eleição de 2022, a pergunta foi se repetiria o voto e 85% disse sim, 10% falou não e 5% não sabe ou não respondeu.

O instituto entrevistou 3.000 pessoas maiores de 16 anos de idade por telefone nos 26 Estados e no Distrito Federal distribuídas da seguinte forma: Região Sul 15%, Região Sudeste 42%, Região Nordeste 27,50%, Região Norte 8% e Região Centro-Oeste 7,50% entre os 26 a 31 de março deste ano.

