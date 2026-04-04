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Política

Glória a Deus! Cabo Daciolo é pré-candidato à Presidência

Ex-parlamentar tenta repetir candidatura após resultado de 2018

04 abril 2026 - 13h53Sarah Chaves, com CNN
Com a nova filiação e o anúncio antecipado, Daciolo tenta mais uma vez viabilizar seu nomeCom a nova filiação e o anúncio antecipado, Daciolo tenta mais uma vez viabilizar seu nome   (Assessoria de imprensa)

Após disputar a Presidência da República em 2018, o ex-deputado federal Cabo Daciolo voltou a se colocar no cenário nacional e anunciou, nesta sexta-feira (3), sua filiação ao partido Mobilização Nacional, além de uma nova pré-candidatura ao Palácio do Planalto.

O anúncio foi feito nas redes sociais, onde Daciolo publicou sua ficha de filiação acompanhada da frase “Cabo Daciolo 2026”. Na mesma postagem, também citou um trecho bíblico. “Quando os justos governam, o povo se alegra”, escreveu.

O retorno à disputa presidencial não é novidade recente. Em outubro do ano passado, o ex-parlamentar já havia sinalizado a intenção de concorrer novamente, ao afirmar que queria transformar a “colônia brasileira” em “nação brasileira”.

Na eleição de 2018, Daciolo terminou em sexto lugar, com 1,20% dos votos, quando era filiado ao Patriota. Após o pleito, passou pelo PL, onde chegou a cogitar disputar a prefeitura do Rio de Janeiro, mas não foi lançado e deixou a sigla em 2020.

Nos anos seguintes, manteve presença no cenário político com diferentes movimentações partidárias. Em 2021, já no Brasil 35, voltou a anunciar pré-candidatura à Presidência para 2022, mas desistiu posteriormente, alegando ter recebido um “chamado do espírito santo”. Na ocasião, declarou apoio a Ciro Gomes (PDT).

Ainda em 2022, tentou se viabilizar como candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo Pros, mas acabou mudando de partido novamente e se filiou ao PDT, desta vez mirando uma vaga no Senado. Na disputa, obteve 3,49% dos votos válidos, ficando novamente na sexta colocação.

Cabo Daciolo ganhou projeção nacional em 2011, ao liderar a greve do Corpo de Bombeiros no Rio de Janeiro. Em 2014, foi eleito deputado federal pelo PSOL e, desde então, passou por diferentes legendas, como Avante, Patriota e Podemos.

Com a nova filiação e o anúncio antecipado, Daciolo tenta mais uma vez viabilizar seu nome na corrida presidencial.

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