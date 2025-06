Governador de Santa Catarina faz piada com separatismo: "O Sul é nosso país"

Durante um evento do setor da construção civil realizado em Curitiba, na última quinta-feira (11), o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), fez uma declaração em tom de brincadeira que gerou repercussão política.

Em meio a um painel ao lado dos governadores Ratinho Júnior (PSD), do Paraná, e Eduardo Leite (PSD), do Rio Grande do Sul, Mello mencionou o movimento separatista 'O Sul é o Meu País', que defende a independência dos três estados da Região Sul do restante do Brasil.

"Temos dois candidatos à Presidência da República aqui. Daqui a pouco, se o negócio não funcionar muito bem lá para cima, nós passamos uma trena para o lado de cá e fazemos ‘o Sul é nosso país, né?", disse o catarinense.

O comentário ocorreu enquanto os três governadores participavam do evento, reforçando a parceria entre os estados sulistas. Mello elogiou os colegas e destacou a proximidade administrativa entre os governos.

Em outro momento, voltou a brincar com o governador Ratinho Júnior, mencionando o recente erro de medição de divisas territoriais entre Paraná e Santa Catarina, que acabou transferindo uma área equivalente a 500 campos de futebol para o território catarinense.

"As divisas estavam meio erradas, aí passamos a régua, ele foi generoso e deixou nós pegarmos. Mas não tinha muita coisa boa em cima, não", disse rindo.

Bastidores da sucessão presidencial

Embora o comentário tenha sido feito em tom descontraído, Mello se referia aos governadores Ratinho e Leite como “presidenciáveis”, numa alusão à disputa sucessória de 2026.

Ambos são apontados como possíveis candidatos ao Palácio do Planalto, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) – atualmente inelegível até 2030 por decisão do TSE – não possa disputar.

