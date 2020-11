Governador decreta luto de três dias em razão do falecimento de Roberto Orro

Nesta terça-feira (24), durante sessão na Assembleia Legislativa, parlamentares prestaram suas últimas homenagens ao legado do ex-deputado estadual Roberto Orro na política do Estado. Presidente da Assembleia, Paulo Corrêa (PSDB) fez reverência às lutas de Orro pelos direitos da população sul-mato-grossense. “Sua paixão pelo debate de ideias e pela democracia e seu incessante trabalho por sua região e seu Estado ficarão marcados eternamente na memória de todos”, declarou Corrêa.

Durante a sessão, a maioria dos deputados que proferiam a palavra, mencionou a importância que o ex-deputado tem para a história da Câmara e de toda a política do Estado. Além de mensagens direcionadas à família, principalmente ao deputado estadual, Felipe Orro (PSDB), filho de Roberto.

O governador Reinaldo Azambuja decretou luto de três dias em Mato Grosso do Sul, em razão do falecimento do ex-deputado estadual Roberto Orro na noite de ontem (23). Azambuja lamentou a perda do líder e registrou sua solidariedade ao deputado Felipe Orro, à família e ao povo de Aquidauana.

História:

Formado em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas do Rio de Janeiro, Roberto Orro foi um dos fundadores do MDB, elegeu-se o vereador mais votado por Aquidauana em 1976 e, em 1978 foi eleito deputado estadual, fazendo parte da Constituinte do novo Estado.

Em 1986, foi eleito suplente do senador e assumiu a Secretaria Estadual de Justiça, e nesta função criou os Conselhos Estaduais de Direitos Humanos, do Índio, do Negro e da Mulher

Orro teve quatro mandatos como deputado estadual da Assembleia, inclusive sendo presidente da Casa de Leis de fevereiro de 1995 a janeiro de 1997. Na sua gestão fez a integração do Parlamento à internet, para que a população tivesse mais acesso ao trabalho dos deputados.

Roberto Orro sempre foi um defensor dos diretos humanos e a favor da anistia e redemocratização do Brasil na década de 80.

