Governador diz estar otimista com retomada de trabalhos na Assembleia

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (AL-MS) começa os trabalhos com “boas lembranças” do ano passado e novas perspectivas para 2020 , segundo o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e o presidente da Casa de leis Paulo Correa (PSDB), durante sessão de abertura nesta manhã de terça-feira (4).

Durante a solenidade Azambuja destacou as conquitas do estado a nível nacional. “Alcançamos o patamar de estado que mais investe no país e não sucumbimos a nenhuma crise, somo o quinto estado mais competitivo, quarto mais seguro e o quinto em geração de empregos e o mais transparente do Brasil, MS atravessou uma longa tormenta nacional", segundo o governador.

Ele garantiu estar otimista com a retomada aos trabalhos e que apesar da página triste da história nacional, as expectativas do governo são posistivas. "Continuaremos a fazer as reformas exigidas pela eficiência, pela austeridade e pela qualidade do gasto público", finalizou.

O governador pontuou que pretende reduzir, drasticamente, o custo do estado na prestação de serviços e ao mesmo tempo agilizar o acesso de pessoas em processos burocráticos. "Se o cenário continuar melhorando, vamos investir em estradas, escolas,hospitais, urbanismo, logística e novas tecnologias".

O discurso do presidente da Casa não foi muito diferente e foi discorrido com elogios e perspectivas boas para 2020. " Temos que enaltecer que temos pautas importantes e que o Brasil está crescendo e que Mato Grosso do Sul está preparado para crescimento", finalizou.

