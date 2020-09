STJ confirma afastamento do Governador do Rio

Por 10 a 1, os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) votaram nesta quarta-feira (2), a favor pela manutenção do afastamento de Wilson Witzel (PSC-RJ) do cargo de governador do Rio de Janeiro, por suspeitas de desvios na Saúde no estado. O julgamento não terminou, porém já foi alcançado o resultado de 10 votos que eram necessários para o afastamento.

Com a medida, Witzel será afastado do cargo por 180 dias, no contexto da Operação Tris In Idem.A defesa de Witzel argumentou que o julgamento não deveria ser transmitido em razão da existência de elementos em segredo de Justiça no caso.

A PGR chegou a pedir a prisão do governador, mas o pedido foi negado pelo STJ. O tribunal entendeu que o afastamento é suficiente para a paralisação das supostas ações criminosas.

Corte

A Corte Especial do STJ é formada pelos 15 ministros mais antigos do tribunal. São necessários 10 dos 15 votos (quórum qualificado de dois terços) para que Witzel seja mantido afastado da chefia do Executivo estadual. O presidente do STJ só vota em caso de empate.

Deixe seu Comentário

Leia Também