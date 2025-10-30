Eduardo Riedel se juntará a comitiva de apoio à segurança do Rio de Janeiro

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), confirmou que fará parte da comitiva de chefes estaduais que seguirá ao Rio de Janeiro para manifestar apoio às forças de segurança locais. O grupo, formado por governadores de perfil mais ao centro e à direita, foi articulado nesta quarta-feira (29).

A iniciativa surge após a megaoperação realizada nos complexos do Alemão e da Penha, considerada a mais letal já registrada no estado, com mais de 120 mortos. Segundo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), um dos articuladores da comitiva, o objetivo é prestar solidariedade ao governador Cláudio Castro (PL) e reforçar a cooperação entre os estados na área de segurança pública.

Os governadores devem desembarcar na capital fluminense nesta quinta-feira (30). Além do gesto simbólico de apoio, há expectativa de que o encontro também sirva para discutir possíveis trocas de recursos e experiências entre as forças de segurança estaduais.

Em nota divulgada pelo governo sul-mato-grossense, nesta quinta-feira, dia 30, Riedel aceitou o convite para a reunião de emergência, que contará os demais governadores do país. O motivo da reunião é que os governos entendem que a segurança não deve ser tratada de forma isolada pelos entes federativos, mas sim, de forma integrada.

"Essa é uma pauta caríssima a todos os brasileiros e brasileiras, que supera questões ideológicas e partidárias. O número de mortes violentas intencionais no Brasil no último ano passou de 44 mil pessoas. Um cenário de guerra e que cobra de nós, gestores públicos, reflexão, união e ação frente à violência instalada, de variadas formas, por todo país. Precisamos discutir, urgentemente, os problemas reais do Brasil e encontrar soluções que garantam paz ao povo brasileiro", disse Riedel.

