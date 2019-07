Governador entrega 353 casas em Dourados

O governador Reinaldo Azambuja entregará 353 casas nesta segunda-feira (1º) em Dourados.

As casas ficam no Residencial Campina Verde II e têm 47,55 m² de área construída. São dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Todas as residências são equipadas com aquecimento solar.

O investimento é de R$ 22,49 milhões, sendo pouco mais de R$ 2 milhões do governo estadual. A prefeitura também tem contrapartida, no valor de R$ 353 mil.

A construção das casas foi feita pelo programa Minha Casa Minha Vida – Entidade (FDS).

O evento será na Rua CV 26, altura do número 155, na saída para Ponta Porã.

