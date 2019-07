Governador por dois dias

Sem solenidade, o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS), o desembargador Paschoal Leandro, assumirá, na tarde de segunda-feira (8), de forma interina, o comando do Poder Executivo estadual. E, no dia seguinte, o desembargador participará de evento em Corumbá, ainda como governador.

O fato acontece devido à viagem do governador Reinaldo Azambuja a Assunção, no Paraguai, em uma comitiva que também conta com a presença da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Tereza Cristina. Mas, antes de assumir o cargo, Paschoal participará de solenidade junto com Azambuja e a ministra na manhã desta segunda-feira, na Praça do Rádio Clube, em Campo Grande.

Pela ordem, na ausência do governador, quem assume sucessivamente é o vice-governador, o presidente da Assembleia Legislativa, e, então, o presidente do Tribunal de Justiça. O vice-governador Murilo Zauith e o presidente da ALMS, Paulo Corrêa também estarão com Reinaldo.

Desta forma, o presidente do TJ-MS fica como governador, pela primeira vez, até terça-feira (9). Paschoal ainda cumpre agenda como governador interino, pois no mesmo dia ele participará da entrega de três obras no município de Corumbá.

