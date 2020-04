Governo amplia por seis meses exame de saúde do concurso da PM e Bombeiros

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul vai ampliar de 6 para 12 meses a validade dos exames de saúde dos candidatos aprovados nos concursos da Polícia Militar (PM) e Corpo de Bombeiros Militar (CBM). O projeto foi encaminhado para a Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (1º).

Segundo o Governo, o projeto leva em conta a situação de emergência no estado por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), e a aproximação do período de vencimento dos exames realizados pelos candidatos. Para que não haja prejuízos, o prazo de validade dos exames, que venceriam no mês de maio, será prorrogado por mais seis meses.

A medida atende uma das principais demandas dos aprovados. “Com a medida o governador Reinaldo Azambuja cumpre o compromisso firmado com 209 candidatos remanescentes dos concursos que tinham a ampliação desse prazo como principal reivindicação” explicou o Governo em nota.

Deixe seu Comentário

Leia Também