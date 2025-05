Governo brasileiro é convidado para a cúpula do G7

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai participar, nos dias 15 a 17 de junho, em Kananaskis, no Canadá, da 51ª Cúpula de líderes do G7, o Grupo dos Sete, formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.

O governo brasileiro recebeu o convite para participar do evento na manhã desta sexta-feira (30), e marca o primeiro encontro entre o brasileiro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que confirmou sua presença na cúpula.

O governo brasileiro voltou a ser convidado para o encontro em 2023, depois de 14 anos, na reunião que ocorreu em Hiroshima, no Japão.

