Governo brasileiro pede extradição de ex-assessor de Alexandre de Moraes à Itália

O Ministério das Relações Exteriores enviou nesta segunda-feira (25) um pedido formal de extradição às autoridades italianas para Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Tagliaferro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por supostos crimes cometidos durante o período em que atuou no gabinete do magistrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Entre as acusações estão violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

O caso agora aguarda análise do governo italiano, que deverá decidir se acata ou não o pedido de extradição feito pelo Brasil.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também