Aguas
Política

Governo brasileiro pede extradição de ex-assessor de Alexandre de Moraes à Itália

PGR denunciou Tagliaferro por crimes cometidos enquanto ocupava cargo no gabinete do magistrado

25 agosto 2025 - 17h51Carla Andréa, com Metrópoles

O Ministério das Relações Exteriores enviou nesta segunda-feira (25) um pedido formal de extradição às autoridades italianas para Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Tagliaferro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por supostos crimes cometidos durante o período em que atuou no gabinete do magistrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Entre as acusações estão violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

O caso agora aguarda análise do governo italiano, que deverá decidir se acata ou não o pedido de extradição feito pelo Brasil.

