Governo britânico anuncia aporte de R$ 12,3 milhões à AmazonFACE

Após visita do ministro das Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento do Reino Unido, James Cleverly, à estação de pesquisa do AmazonFACE, cerca de 80km de Manaus (AM), o governo britânico anunciou o aporte de 2 milhões de libras, cerca de R$ 12,3 milhões, ao projeto brasileiro.

O programa é coordenado por cientistas do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (Inpa/MCTI) e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), e opera em cooperação internacional com o governo britânico e implementado pelo Met Office, o serviço de meteorologia do Reino Unido.

Com isso, o total investido pelo governo britânico ao AmazonFace já soma 7,3 milhões de libras (R$ 45 milhões) desde 2021. O governo brasileiro também fez investimentos ao programa, com R$ 32 milhões direcionados por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).

A visita contou com a participação da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos, que anunciou a liberação de recursos por parte do governo brasileiro.

Em nota, o MCTI afirmou que os resultados do projeto ajudarão a comunidade internacional entender melhor a Amazônia. "O AmazonFACE é o principal projeto de cooperação científica entre os dois países. O Reino Unido é o segundo maior parceiro de ciência e tecnologia do Brasil, sendo que nos últimos sete anos houve cooperação em pelo menos 700 iniciativas bilaterais de pesquisa", comentou.

