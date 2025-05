Governo de MS anuncia investimentos em Dourados

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), anunciou no Diário Oficial desta quarta-feira (30) o lançamento de licitações que somam mais de R$ 5 milhões em investimentos em Dourados.

As obras abrangem a reforma e ampliação do Núcleo de Atividades Múltiplas (NAM) na Aldeia Jaguapiru, com valor estimado de R$ 1.966.307,15, e a reforma de escola e do NAM na Aldeia Bororó, orçada em R$ 2.643.172,99.

Já na área urbana, as obras serão na Avenida José Roberto Teixeira, que receberá implantação de nova iluminação pública, com investimento previsto de R$ 411.242,56, totalizando R$ 5.020.722,70 investidos pelo governo sul-mato-grossense no município.

As três licitações ocorrerão nos dias 20 e 21 de maio de 2025, em sessões eletrônicas abertas no site oficial da Agesul.

Para Guilherme Alcântara, titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), os investimentos reforçam o compromisso do governo de MS com o desenvolvimento do Estado.

“Essas obras representam muito mais do que infraestrutura. Elas traduzem a atenção e o respeito do Governo com as comunidades tradicionais, além de melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida em Dourados. Estamos trabalhando com planejamento, responsabilidade e celeridade para que os investimentos cheguem onde mais fazem diferença na vida das pessoas”, afirmou.

