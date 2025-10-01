Menu
Política

"A gente sempre quer mais": Campanha 'Caixa Encantada' espera superar doações de 2024

Foi lançada nesta quarta-feira a 3ª edição da iniciativa "Caixa Encantada Doe um Brinquedo"; números do ano passado chegaram a 74 mil

01 outubro 2025 - 16h51Carla Andréa    atualizado em 01/10/2025 às 16h55

Com o objetivo de tornar o Natal mais especial para crianças em situação de vulnerabilidade, o Governo de Mato Grosso do Sul lançou nesta quarta-feira (1º), no auditório do Bioparque Pantanal, a 3ª edição, no mandato do governador Eduardo Riedel (PP), da campanha “Caixa Encantada – Doe um Brinquedo".

A ação é organizada pela Secretaria de Estado de Administração (SAD), comandada pelo secretário Frederico Felini, e tem como madrinha a primeira-dama Mônica Riedel.

Em 2024, a campanha arrecadou mais de 74 mil brinquedos, que beneficiaram crianças e adolescentes de 356 entidades filantrópicas em 44 municípios. Neste ano, a meta é ampliar o alcance e fazer ainda mais famílias felizes. 

"A gente sempre quer mais, porque a gente quer fazer realmente mais crianças felizes no Natal", disse a primeira-dama.

As doações começam junto ao lançamento e seguem até 19 de novembro, em todos os órgãos do Governo do Estado e instituições apoiadoras.

A primeira arrecadação será no evento MS ao Vivo, em 12 de outubro. Nos dias 21 e 22 de outubro, durante a entrega dos kits da 3ª edição da Corrida dos Poderes, também serão recebidos 4.200 brinquedos, doados pelos atletas inscritos.

A população pode doar brinquedos novos ou usados em bom estado nas caixas instaladas em secretarias, autarquias, escolas estaduais e outros pontos parceiros em todo o estado.

Milton César, Coordenador da OSC SONHADORES MS, localizada em Campo Grande e que é uma das beneficiadas da campanha, disse que em 2024, a entrega dos brinquedos para as 230 crianças atendidas "foi uma festa muito grande, porque teve presenteados que receberam diretamente do Papai Noel".

E agora, o projeto está na expectativa de receber as doações na edição de 2025.

Cadastro de instituições

As entidades interessadas em receber as doações devem se cadastrar no site oficial da campanha entre 2 e 24 de outubro. O cadastro não exige CNPJ, apenas a comprovação de trabalho social com crianças.

