Política

Governo de MS lança licitação de R$ 88 milhões para restauração da MS-156

Intervenções vão contemplar trechos entre Amambai, Coronel Sapucaia e Tacuru

20 agosto 2025 - 15h09Carla Andréa

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), anunciou nesta semana o lançamento de dois avisos de licitação para obras de restauração e adequação da rodovia MS-156, em trechos que passam por Amambai, Coronel Sapucaia e Tacuru.

Os investimentos somam cerca de R$ 88 milhões e contam com apoio financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), dentro da estratégia do governador Eduardo Riedel (PP) de ampliar e modernizar a infraestrutura do Estado.

O projeto foi dividido em dois lotes. O Lote 1 prevê a restauração de 32 km entre Amambai e Coronel Sapucaia, com valor estimado em R$ 42,1 milhões.

Já o Lote 2 contempla a recuperação de 32,5 km entre Coronel Sapucaia e Tacuru, com investimento previsto de R$ 45,9 milhões.

As obras incluem restauração completa do pavimento, adequação da capacidade de tráfego e reforço da segurança viária.

A medida deve reduzir os gastos com tapa-buracos e ampliar a segurança, beneficiando motoristas, produtores rurais e moradores da região sudoeste do Estado.

A MS-156 é considerada um dos principais corredores rodoviários da região Sul de Mato Grosso do Sul, interligando áreas agrícolas e de pecuária a regiões estratégicas da fronteira com o Paraguai, além de servir como via central dentro das cidades.

A restauração deve reduzir custos de transporte, evitar avarias em veículos e facilitar o escoamento da produção rural.

A abertura das propostas está marcada para o dia 8 de setembro de 2025, em dois horários distintos: 8h30 para o Lote 1 e 9h30 para o Lote 2. Os editais estão disponíveis no portal da Agesul e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

