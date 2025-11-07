Menu
Menu Busca sexta, 07 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Governo de MS quer investir quase R$ 1 bilhão em obras de pavimentação e recapeamento

O Executivo estadual enviou à Assembleia Legislativa um projeto de lei com a intenção de contratar crédito de R$ 950 milhões para investir nos 79 municípios do Estado

07 novembro 2025 - 11h23Vinícius Santos
Governador Eduardo Riedel e o deputado Gerson Claro - Governador Eduardo Riedel e o deputado Gerson Claro -   (Foto: Luciana Nassar - ALEMS)

O governador Eduardo Riedel (PP) encaminhou à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 281/2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar crédito com o Banco do Brasil de até R$ 950 milhões. O objetivo é investir em obras de pavimentação e recuperação de vias urbanas nos 79 municípios do Estado.

De acordo com a proposta, os recursos serão destinados a “projetos estratégicos de investimentos, com foco no desenvolvimento social e econômico de Mato Grosso do Sul”, contemplando todas as cidades do Estado e priorizando a melhoria da infraestrutura urbana.

O presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro (PP), afirmou que a tramitação em regime de urgência visa garantir ao Governo o acesso ao crédito o quanto antes, permitindo o início imediato das obras planejadas. Ele ressaltou que os projetos foram definidos com base nas demandas apresentadas pelos prefeitos dentro do programa MS Ativo, que reúne investimentos estratégicos para todos os municípios.

“As obras que aguardam esse recurso foram solicitadas diretamente pelos prefeitos, que levaram ao Governo as prioridades de cada município. O objetivo é atender essas demandas e garantir mais qualidade de vida à população”, explicou Gerson Claro.

O parlamentar também destacou que o financiamento se trata de investimento, e não de gasto de custeio, reforçando a solidez fiscal do Estado. “É muito importante diferenciar o que é custeio e o que é investimento. Quando uma empresa pega dinheiro para cobrir folha de pagamento, ela está com a saúde financeira comprometida. Mas quando ela busca recursos para investir, ampliar e produzir mais, demonstra solidez. O Mato Grosso do Sul está nessa linha. Esse crédito é para investimento: asfalto, recapeamento, obras nos municípios — ações que geram emprego, renda e desenvolvimento”, afirmou.

Gerson Claro acrescentou que a medida se soma a um conjunto de ações planejadas pelo Governo, incluindo a conclusão do MS Ativo 1 e o lançamento do MS Ativo 2, que deve somar cerca de R$ 1,9 bilhão em novos investimentos. 

“Nós não tivemos dúvida em apoiar essa iniciativa, porque é investimento direto nos municípios e o Estado tem plena capacidade financeira para isso. Já fizemos acordo de lideranças, o projeto foi lido hoje e na próxima terça-feira deve ser analisado pela CCJ. Aprovaremos com urgência, porque é algo muito importante para todos os municípios do Mato Grosso do Sul”, concluiu.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

O ministro do STF, Alexandre de Moraes
Justiça
Moraes rejeita recurso de Bolsonaro contra condenação por golpe
Ministro do Trabalho e Previdência no governo Bolsonaro -
Política
Empresário investigado por roubo no INSS doou R$ 60 mil a ex-ministro de Bolsonaro
Supremo Tribunal Federal
Política
Moraes assume presidência temporária do STF
Flávio Cabo Almi falou sobre os problemas da cidade
Política
'Ou esclarece, ou tem que ser tirada', diz vereador sobre ausência de secretária em reunião
Rotatória Gury Marques -
Cidade
Viaduto estaiado na rotatória da Coca-Cola terá investimento de R$ 90 milhões
Rodrigo Manga foi afastado por decisão judicial
Política
Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, é afastado por 180 dias em operação da PF
E-título
Política
Eleitores têm até maio de 2026 para regularizar situação e votar nas próximas eleições
Reunião acontece na Câmara Municipal
Política
'Vai ter que se explicar': secretária falta em reunião sobre tapa buracos na Câmara
alems direção foto luciana nassar
Política
ALEMS discute orçamento de R$ 27,19 bilhões e outras propostas legislativas nesta quinta
Câmara Municipal de Campo Grande -
Política
Prefeita veta projeto que amplia castrações gratuitas; vereadores decidem se derrubam veto

Mais Lidas

Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Criança de 3 anos some durante festa de família e é achada desacordada na casa do primo
Depac Centro
Polícia
Mulher não aceita término e inferniza ex-companheiro em Campo Grande
Arma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e Aysla
Justiça
Grupo que matou adolescentes inocentes em Campo Grande enfrenta júri nesta quarta
Simulacros apreendidos -
Interior
PM prende em Rochedo agiota que realizava cobranças violentas com armas falsas