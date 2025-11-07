Governo de MS quer investir quase R$ 1 bilhão em obras de pavimentação e recapeamento

O governador Eduardo Riedel (PP) encaminhou à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 281/2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar crédito com o Banco do Brasil de até R$ 950 milhões. O objetivo é investir em obras de pavimentação e recuperação de vias urbanas nos 79 municípios do Estado.

De acordo com a proposta, os recursos serão destinados a “projetos estratégicos de investimentos, com foco no desenvolvimento social e econômico de Mato Grosso do Sul”, contemplando todas as cidades do Estado e priorizando a melhoria da infraestrutura urbana.

O presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro (PP), afirmou que a tramitação em regime de urgência visa garantir ao Governo o acesso ao crédito o quanto antes, permitindo o início imediato das obras planejadas. Ele ressaltou que os projetos foram definidos com base nas demandas apresentadas pelos prefeitos dentro do programa MS Ativo, que reúne investimentos estratégicos para todos os municípios.

“As obras que aguardam esse recurso foram solicitadas diretamente pelos prefeitos, que levaram ao Governo as prioridades de cada município. O objetivo é atender essas demandas e garantir mais qualidade de vida à população”, explicou Gerson Claro.

O parlamentar também destacou que o financiamento se trata de investimento, e não de gasto de custeio, reforçando a solidez fiscal do Estado. “É muito importante diferenciar o que é custeio e o que é investimento. Quando uma empresa pega dinheiro para cobrir folha de pagamento, ela está com a saúde financeira comprometida. Mas quando ela busca recursos para investir, ampliar e produzir mais, demonstra solidez. O Mato Grosso do Sul está nessa linha. Esse crédito é para investimento: asfalto, recapeamento, obras nos municípios — ações que geram emprego, renda e desenvolvimento”, afirmou.

Gerson Claro acrescentou que a medida se soma a um conjunto de ações planejadas pelo Governo, incluindo a conclusão do MS Ativo 1 e o lançamento do MS Ativo 2, que deve somar cerca de R$ 1,9 bilhão em novos investimentos.

“Nós não tivemos dúvida em apoiar essa iniciativa, porque é investimento direto nos municípios e o Estado tem plena capacidade financeira para isso. Já fizemos acordo de lideranças, o projeto foi lido hoje e na próxima terça-feira deve ser analisado pela CCJ. Aprovaremos com urgência, porque é algo muito importante para todos os municípios do Mato Grosso do Sul”, concluiu.

