Governo deve lançar pacote com mais de R$ 45 milhões para desafogar cirurgias

O governador Eduardo Riedel lançará nesta segunda-feira (08), o Programa “MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila”, com pacote de R$ 45 milhões, para desafogar demanda de 15 mil cirurgias eletivas de diversas especialidades, e 42,5 mil exames diagnósticos.

O montante destinado é de recursos próprios e terá mais R$ 7,9 milhões de recursos federais. Com isso, o governo do Estado pretende levar consultas, exames e cirurgias aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Prefeituras e estabelecimentos de saúde poderão fazer adesão ao programa. O lançamento do programa será às 16 horas na quadra de esportes do Hospital São Julião (Rua Lino Vilacha, 1.250, em Campo Grande).

Deixe seu Comentário

Leia Também