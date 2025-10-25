Governo entrega nova sede da Procuradoria-Geral do Estado em Campo Grande

O Governo de Mato Grosso do Sul entregou, na tarde desta sexta-feira (24), a nova sede da Procuradoria-Geral do Estado (PGE/MS), em Campo Grande.

O edifício, com 5,3 mil metros quadrados de área construída, representa um marco na história da instituição e reforça o compromisso do Estado com a modernização da gestão pública, a valorização do corpo técnico e a melhoria dos serviços prestados à sociedade sul-mato-grossense.

Durante a solenidade, o governador Eduardo Riedel (PP) destacou o avanço institucional da PGE e o papel estratégico do órgão na defesa dos interesses do Estado.

“O que presenciamos hoje vai além da entrega de um prédio moderno. Este é um marco do processo de valorização e fortalecimento da Procuradoria, que tem se consolidado como um órgão técnico e essencial para a boa gestão pública”, afirmou.

Riedel lembrou que, em seu mandato, as ações da Procuradoria garantiram mais de R$ 1 bilhão em decisões judiciais favoráveis ao Estado.

A nova sede da PGE conta com quatro pavimentos e subsolo, quatro salas de reunião, auditório, setor de atendimento ao público, acessibilidade plena e plataformas elevatórias.

Os setores estão distribuídos por especialidade, seguindo o modelo de reestruturação administrativa implantado desde 2020, que tornou o trabalho mais integrado e eficiente.

Em seu discurso, a procuradora-geral Ana Carolina Ali Garcia ressaltou que o novo espaço simboliza os avanços institucionais e a produtividade da Procuradoria.

“Celebramos a integração com a Advocacia Pública Nacional, a modernização da gestão da dívida ativa e a simplificação da linguagem jurídica, por meio do projeto Simplifique, que facilita o acesso ao serviço público e orienta gestores com mais clareza”, afirmou.

Participaram da cerimônia os secretários estaduais Eduardo Rocha (Casa Civil), Jaime Verruck (Semadesc), Patrícia Cozzolino (Sead), Frederico Felini (SAD) e Marcelo Miranda (Setesc), além do deputado estadual Paulo Corrêa, da senadora Tereza Cristina, do defensor público-geral Pedro Paulo Gasparini, do presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, do presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, do ex-governador Reinaldo Azambuja e demais autoridades.

