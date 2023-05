Governo irá qualificar motoristas profissionais

O projeto ‘Voucher Transportador’, do plano estadual “MS Qualifica para um novo futuro”, foi lançado na tarde desta terça-feira (2) pelo governo de Mato Grosso do Sul. A intenção é ajudar a qualificar mais de mil motoristas para veículos de cargas e ônibus, arcando com os custos para inclusão e mudanças de categorias na carteira de habitação.

A iniciativa é uma parceria do governo do Estado, pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) com o Sest/Senat e deve funcionar como ‘uma escola de motoristas profissionais’. Conforme a estimativa inicial, serão investidos de R$ 3 a R$ 5 milhões para mil CNHs.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, pontuou que um programa de grande porte como este não é feito apenas com uma secretaria, o resultado vem com a junção do apoio do setor privado, os trabalhadores e outras autarquias do Estado.

“Apenas dessa maneira a gente consegue entregar um resultado. Com isso, no curto prazo recebemos um desafio durante uma reunião, que ‘se tivessem mil pessoas qualificadas com a carteira ‘D’ e ‘E’, elas estariam empregadas’. Para que isso se tornasse realidade, o Estado vai ‘abrir mão’ de aproximadamente R$ 4.500 por transferência de CNH já junto com a qualificação proposta para podermos ter essas mil pessoas nessa condição de empregabilidade”, pontuou Riedel.

O presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, disse que com o projeto a mudança de categoria da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) será facilitado. “É um projeto extremamente importante. Vamos facilitar que eles alterem as categorias da habilitação atingindo motorista profissional carreteiro e o transportador, para transporte coletivo”, explicou.

Nesta primeira etapa, seis cidades serão beneficiadas inicialmente pelo ‘Voucher Transportador’, sendo elas Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, Corumbá, Chapadão do Sul e São Gabriel do Oeste.

Durante sua fala, o secretário da Semadesc, Jaime Verruck, destacou que a demanda do setor produtivo foi um dos fatores cruciais para a criação do voucher. “Hoje nós vamos lançar o primeiro voucher, que é uma necessidade imediata. Pois existe a demanda, as pessoas que podem ser qualificadas, mas tínhamos um problema de tempo e custo envolvido, por isso vamos buscar resolver exatamente isso, para que essa demanda seja atendida”, comentou.

Os tramites para quem for participar do programa, como a solicitação de inscrição, serão divulgados posteriormente pelas equipes do governo.

