Governo lança consulta pública para baratear CNH; veja o que pode mudar

O Governo Federal, por meio do Ministério dos Transportes, lançou a consulta pública para discutir mudanças que podem reduzir o custo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A iniciativa está disponível na plataforma Participa + Brasil e já contabiliza mais de 7 mil contribuições.

A proposta do Ministério visa reduzir barreiras para obtenção da primeira habilitação, principalmente para população de baixa renda, ampliando o acesso ao trabalho, à mobilidade e à inclusão social. O prazo para envio de sugestões vai até 2 de novembro.

Após o término da consulta, o texto será analisado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), responsável por regulamentar a nova norma. O governo estima que, com a flexibilização de etapas e a possibilidade de diferentes formatos de formação, o custo da primeira habilitação possa cair em até 80%.

Principais pontos da proposta

A minuta, chamada de “Democratiza o novo processo de formação do condutor”, prevê mudanças estruturais no processo de habilitação:

- Provas obrigatórias: os exames teóricos e práticos continuam exigidos para a obtenção da CNH ou da Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC).

- Processo aberto indefinidamente: o processo de formação permanecerá aberto por tempo indeterminado, sendo encerrado apenas em casos específicos, como expedição da CNH/ACC, óbito ou inaptidão permanente, eliminando a necessidade de reiniciar o processo após 12 meses.

- Tentativas ilimitadas nos exames: candidatos reprovados poderão refazer os exames teóricos e práticos quantas vezes forem necessárias, inclusive no mesmo dia, desde que haja capacidade de atendimento pelo órgão de trânsito.

- Aproveitamento imediato no exame prático: o candidato poderá agendar o exame de direção veicular logo após aprovação nos exames teóricos, independentemente da realização prévia de aulas práticas.

- Aulas práticas optativas: a realização das aulas de direção veicular será opcional para o candidato.

- Livre escolha do curso teórico: o candidato poderá escolher onde realizar o curso teórico:

- No órgão máximo executivo de trânsito da União (Senatran) na modalidade EaD assíncrono;

- Em autoescolas, presenciais ou online (síncronas ou assíncronas);

- Em outros órgãos ou entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito.

- Sem limite mínimo de carga horária teórica: cada instituição poderá definir a carga horária dos cursos teóricos.

- Ajuste livre das aulas práticas: a carga horária e atividades práticas de direção veicular serão ajustadas entre candidato e instrutor.

- Combinação de opções: o candidato poderá optar por mais de uma modalidade de formação, concomitante ou sucessiva.

- Troca de instrutor e veículo: o candidato poderá substituir o instrutor a qualquer momento e utilizar veículo próprio ou disponibilizado pelo instrutor para as aulas e exames.

Facilidade digital e portabilidade

A proposta também prevê o uso de sistemas digitais para simplificar o acompanhamento do processo:

- Acompanhamento digital: o candidato poderá acompanhar todas as etapas do processo por meio dos canais disponibilizados pelo órgão máximo executivo de trânsito da União.

- Prontuário digital: será criado um repositório centralizado e eletrônico que armazenará todo o histórico do condutor, garantindo integridade e segurança dos dados.

- Transferência de processo entre estados: caso o candidato mude de residência, as etapas já concluídas serão aproveitadas no novo estado.

- Validade da CNH como documento de identificação: mesmo que o documento perca validade para conduzir, continuará válido como documento oficial de identificação.

Clique aqui e participe da consulta.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também