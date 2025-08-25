Menu
Política

Governo Lula contrata escritório nos EUA para tentar reverter sanções de Trump

AGU atuará contra tarifaço de 50% e aplicação da Lei Magnitsky a Alexandre de Moraes

25 agosto 2025 - 18h02Carla Andréa, com CNN
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)   (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será representado por um escritório de advocacia nos Estados Unidos em ações que buscam revogar sanções impostas pelo governo de Donald Trump.

Entre os alvos estão o "tarifaço" de 50% e a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em julho, a Advocacia-Geral da União (AGU) já havia contratado profissionais nos EUA para defender Moraes em processos movidos pelo grupo Trump Media e pela plataforma Rumble, que acusavam o ministro de suposta censura contra empresas e cidadãos norte-americanos.

Pela Constituição, a AGU tem como atribuição institucional a defesa de autoridades brasileiras dentro e fora do país.

Na ocasião, Moraes dispensou a oferta do presidente Lula para que o órgão atuasse em seu nome no caso da Lei Magnitsky, afirmando, em entrevista à Reuters, que aguardava uma solução pela via diplomática.

Fontes próximas às tratativas, no entanto, afirmam que o ministro não foi consultado sobre a nova iniciativa, já que o contrato é "amplo" e permite que a equipe contratada também fique à disposição dele, caso decida utilizar o serviço.

Segundo nota da AGU, o escritório norte-americano atuará "administrativa e judicialmente em defesa do Estado brasileiro no âmbito das sanções impostas pelo governo norte-americano".

