Menu
Menu Busca segunda, 01 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Governo Lula teme novas sanções dos EUA com julgamento de Bolsonaro no STF

Brasil deu início a processo para aplicar Lei de Reciprocidade e ter respaldo legal em caso de agravamento da crise

31 agosto 2025 - 15h08Carla Andréa
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)   (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Às vésperas do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF), o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia a possibilidade de os Estados Unidos imporem novas sanções ao Brasil, caso haja condenação no processo que investiga o plano de tentativa de golpe de Estado.

O julgamento está previsto para começar na terça-feira (2), às 8h (horário de Mato Grosso do Sul), na Primeira Turma do STF, e envolve Bolsonaro e outros sete réus.

A preocupação no Palácio do Planalto é de que a condenação do ex-presidente sirva como gatilho para uma escalada nas retaliações por parte do governo de Donald Trump, que busca a reeleição e tem se posicionado em defesa do ex-mandatário brasileiro.

Embora integrantes do governo neguem relação direta entre o julgamento e a recente decisão de iniciar processo de retaliação comercial contra os EUA, admitem que o movimento tem o objetivo de garantir respaldo legal e político para uma eventual resposta a novas penalidades por parte de Washington.

Lei de Reciprocidade como escudo

A medida adotada pelo Brasil é baseada na Lei de Reciprocidade, que permite a imposição de tarifas ou outras sanções comerciais contra países que adotem medidas semelhantes.

O processo pode levar de seis meses a um ano, o que justificaria, segundo o governo, a antecipação da resposta.

De forma paralela, o Brasil ainda avalia ações emergenciais, como a imposição de tarifas imediatas sobre produtos norte-americanos, caso haja agravamento da situação.

A Embaixada do Brasil em Washington já notificou oficialmente o USTR (Representante Comercial dos EUA) sobre o início do procedimento de retaliação.

Embora o Brasil tenha reafirmado a disposição para o diálogo, a percepção no governo é de que os EUA não demonstram interesse efetivo em negociar neste momento.

Pressão política e cenário eleitoral

Desde o anúncio de sanções em 9 de julho, o governo Trump tem usado o caso de Bolsonaro como justificativa para ações contra o Brasil. Entre as medidas já adotadas estão:

  • Tarifas de 50% sobre produtos brasileiros;
  • Cancelamento de vistos de autoridades brasileiras;
  • Sanções ao ministro Alexandre de Moraes, com base na Lei Magnitsky.

Aliados de Bolsonaro acreditam que essas sanções podem se intensificar com o julgamento, e temem, por exemplo, a extensão da Lei Magnitsky a familiares de ministros do STF, como a esposa de Moraes, além de outros integrantes da Corte.

A expectativa no governo Lula é de que a tensão diplomática com os EUA perdure até as eleições presidenciais de 2026, especialmente se o cenário político nos dois países continuar polarizado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Apoiadores de Bolsonaro realizam carreata e protestam contra Lula e Moraes em Brasília
Política
Apoiadores de Bolsonaro realizam carreata e protestam contra Lula e Moraes em Brasília
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
Julgamento de Bolsonaro começa na terça e terá oito sessões
Ministra é uma das participantes do evento
Política
Ministra Simone Tebet participará de palestra no mês de setembro em Bonito
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
Moraes determina monitoramento presencial na casa de Bolsonaro
Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel
Política
Riedel é homenageado com Ordem do Mérito Eleitoral em Campo Grande
Riedel reforça parceria com Exército em solenidade de troca de comando do CMO
Política
Riedel reforça parceria com Exército em solenidade de troca de comando do CMO
STJ -
Justiça
STJ derruba decisão do TJMS e determina retomada de ação sobre a 'Máfia do Câncer'
Reunião com o prefeito Marçal Filho e o deputado federal Beto Pereira
Política
Beto Pereira anuncia investimentos em áreas prioritárias em Dourados
Presidente Lula à Rádio Itatiaia
Política
Lula diz que terá nomes para disputar 2026 e que Tarcísio sem Bolsonaro, "não é nada"
Justiça italiana mantém prisão da Carla Zambelli
Política
Justiça italiana mantém prisão da Carla Zambelli

Mais Lidas

O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital
Vítima era conhecida no bairro
Polícia
Sobrinhos assassinaram tio na casa de Emanuelly após discussão por saco de lixo
Douglas morreu a tiros no Nova Lima
Polícia
Filho de policial é assassinado a tiros após discussão em avenida do Nova Lima
Terminal Guaicurus, em Campo Grande
Polícia
Mulher é agredida e arremessada contra pilastra no Terminal Guaicurus