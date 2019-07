Governo paraguaio lança vídeo sobre pontes no Rio Paraguai

O governo paraguaio divulga vídeo institucional sobre a construção da ponte entre Porto Murtinho e Carmelo Paralta caminho da Rota Bioceânica que vai encurtar o caminho dos produtos brasileiros ao Pacífico e estreitar relação entre os dois países. A assinatura para autorizar a licitação da obra foi assinada no último sábado (20) com a presença do governador Reinaldo Azambuja e o presidente do Paraguai Mario Abdo Benítes.

O vídeo confirma a afirmação de autoridades brasileiras de que o governo do Paraguai vê a questão como prioridade. As imagens falam do compromisso em integrar os países pela ponte até o Pacífico pela Rota Bioceânica passando pela Argentina e Chile transformando a economia paraguaia e brasileira.

O vídeo ressalta que este caminho vai desenvolver ainda mais o agronegócio e a produção industrial, além do turismo assim como o intercâmbio cultural e tecnológico. A divulgação audiovisual lembra que a ponte entre Carmelo Peralta e Itaipu será financiada pela Itaipu da margem direita.

Governo de MS

No dia da assinatura para liberação da obra o governador do estado afirmou que a ponte entre os países é um momento histórico. O caminho encurta o caminho dos produtos brasileiros até o Pacífico em mais de 8 mil quilômetros. “Esta região será o centro do eixo entre os oceanos Atlântico e Pacífico, atraindo a produção de 100 milhões de toneladas de grãos da região Centro-Oeste e fomentando o turismo, outra fonte de riqueza”, destacou o governador.

Em entrevista ao JD1 Notícias na semana passada, o ex-ministro Carlos Marun afirmou que essa obra não vai ficar parada, pois ele percebe o empenho do presidente Mario Abdo em executar o projeto. Conforme Marun, o governo paraguaio quer entregar a obra até 2022 quando termina o mandato do Abdo.

