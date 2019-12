Governo paraguaio licita projeto para ponte no Rio Paraguai

O Governo do Paraguai publicou um edital de licitação nessa quinta-feira (5) para a construção da ponte sobre o Rio Paraguai, ligando o município de Porto Murtinho a Carmelo Peralta, no Paraguai.

O edital de Licitação Pública Internacional foi publicado no site do órgão paraguaio responsável pelas contratações públicas do país vizinho, para a elaboração de um estudo de viabilidade técnica, econômica, socioambiental, engenharia e fiscalização, cadastro e auditoria para a construção da ponte.

Essa publicação ocorreu duas semanas depois da segunda reunião da Comissão Mista, na sede da Itaipu Paraguai, em Hernandárias.

De acordo com o projeto, a ponte terá um comprimento de 680 metros, com 380 metros de luz livre, 22 metros de altura, duas torres com 100 metros de altura, viadutos de 150 metros em ambos os lados e pilares de luz a cada 30 metros.

Foi definida também que a edificação da travessia na altura do quilômetro 1.000 da Hidrovia do Paraguai, acima (sentindo Norte) das cidades de Carmelo Peralta e Porto Murtinho.

O orçamento está em torno de US$75 milhões e existe a expectativa que a obra gere 1000 empregos nos 35 meses previstos para sua realização.

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, comemorou a publicação do edital. “A Rota Bioceânica está se tornando realidade. A publicação do edital da ponte, dentro do prazo estabelecido na reunião em Hernandárias, é uma demonstração do compromisso e empenho das autoridades paraguaias”, afirmou.

Verruck destacou o desenvolvimento pelo Brasil. “No lado brasileiro também estamos avançando. Nesta semana, o Imasul entregou uma Declaração Ambiental solicitada pelo Dnit. Era o documento necessário para que o Governo Federal faça a licitação da obra do Contorno Rodoviário de Porto Murtinho, interligando a rodovia BR-267 com a ponte sobre o Rio Paraguai”, informou.

As empresas que estiverem interessadas em participar da licitação têm até o dia 16 de janeiro para a entrega de suas propostas na sede do Ministério de Obras Públicas e Comunicações do Paraguai. Podem participar consórcios do Paraguai e do Brasil.

A empresa vencedora da licitação deverá ser anunciada na próxima reunião da Comissão Mista Brasil-Paraguai, em março de 2020, em Campo Grande.

O DNIT anunciou que foi concluído o estudo de viabilidade do anel-viário de 12 km que será construído entre a BR-267 e a ponte, em Porto Murtinho, com o custo aproximado de R$ 100 milhões. A licitação do projeto executivo está prevista para janeiro de 2020.

Além disso, durante a reunião em Hernandárias, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que, em razão da importância do corredor Brasil-Chile e da infraestrutura portuária que está sendo instalada, o governo encomendará estudos para o projeto para adequar a rodovia BR-267.

