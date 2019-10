Governo Presente vai até Naviraí atender mais 17 cidades

Após 44 municípios já terem sido atendidos, as reuniões regionais do programa Governo Presente vai até Naviraí atender a cidade e municípios da região nesta quinta e sexta-feira (24 e 25 de outubro). Como nas edições anteriores, o governador Reinaldo Azambuja receberá prefeitos, secretários municipais, vereadores e demais líderes da sociedade civil organizada. O objetivo é colher demandas locais para traçar investimentos futuros em todas as cidades do MS.

Em Naviraí, as audiências serão realizadas com 17 cidades no IFMS (Instituto Federal de MS), que fica na Rua Hilda, 203, Boa Vista – Bloco fundos do CEEP Senador Ramez Tebet. Os municípios são das regiões Cone-Sul e Sul-Fronteira: Amambai, Aral Moreira, Caarapó, Coronel Sapucaia, Eldorado, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Jateí, Juti, Mundo Novo, Naviraí, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru.

“Vamos organizar as demandas para realizar muitas das vontades dos municípios – sem cor partidária, sem lado a ou lado b, apenas do lado da população”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja em edição anterior do Governo Presente.

