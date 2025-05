Governo propõe doação de terreno para moradias na Comunidade Tia Eva

A Comunidade Quilombola Tia Eva, em Campo Grande, poderá receber unidades habitacionais por meio de um projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) nesta terça-feira (13).

De autoria do Poder Executivo, o Projeto de Lei 122/2025 autoriza a Agência de Habitação Popular (AGEHAB-MS) a doar terrenos públicos, com encargo, para a construção de moradias destinadas a famílias da comunidade.

De acordo com o texto, os imóveis doados deverão ser utilizados exclusivamente para a edificação de residências, seguindo os critérios estabelecidos pelo programa habitacional de interesse social.

A seleção das famílias beneficiadas será feita conforme as regras do programa, e a previsão é de que as obras sejam finalizadas em até quatro anos após a publicação da lei.

Na justificativa do projeto, o governador Eduardo Riedel destacou que a Comunidade Tia Eva já é oficialmente reconhecida como quilombola pela Fundação Cultural Palmares, órgão do Ministério da Cultura. O reconhecimento é condição essencial para o envio de propostas ao Ministério das Cidades, responsável pela análise e seleção de projetos habitacionais voltados a populações tradicionais.

A proposta também ressaltou que a regularização fundiária dos territórios quilombolas está garantida pela Constituição Federal. Em documento anexo ao projeto, o Executivo estadual alerta que a não efetivação desses direitos pode levar à invisibilidade da comunidade, comprometendo sua existência e o acesso a políticas públicas.

O projeto agora será analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Se considerado constitucional, seguirá para as comissões temáticas e, posteriormente, para votação em plenário.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também