Governo protocola na Alems projeto de reajuste anual dos servidores públicos

O governo de Mato Grosso do Sul protocolou nesta quarta-feira (30), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), o projeto de lei que concede o Reajuste Geral Anual dos servidores públicos estaduais.

O índice de correção salarial é de 5,06%, com a proposta levando em consideração as disponibilidades financeiras do Estado e estudo sobre a recomposição da perda inflacionária sobre o vencimento-base/subsídio.

Esse reajuste será aplicado para todos os servidores dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas e do Ministério Público do Estado.

A proposta foi feita respeitando os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), buscando recompor o poder de compra dos servidores públicos e manter os investimentos importantes para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

