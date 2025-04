Governo publica edital de licitação para asfaltamento de trecho da MS-444

O governo de Mato Grosso do Sul publicou o edital de licitação para contratar o primeiro lote da pavimentação da MS-444, que liga a BR-158, em Selvíria, com a MS-112, em de Inocência, com um investimento inicial de R$ 39,9 milhões na primeira etapa para o asfaltamento de 17,06 dos 46 km previstos.

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), deputado Gerson Claro, destacou a importância da rota, que deve encurtar em 20 km o trajeto entre Campo Grande e Selvíria, criando uma nova alternativa para acessar São Paulo, na região de São José do Rio Preto.

O projeto foi tema de uma indicação do deputado, que foi aprovada em fevereiro de 2019.

A obra também vai garantir o escoamento da produção de 456 agricultores familiares de quatro assentamentos da região e do eucalipto destinado a futura fábrica de celulose em Inocência.

Já para quem mora em Selvíria, a viagem até Campo Grande será mais rápida com o trajeto pela MS-444 até MS-112, alcançando Água Clara e chegando até a Capital através da BR-262. Atualmente, é preciso seguir pela BR-158 até Três Lagoas, seguindo pela BR-262 em seguida, com destino à Capital

“Está no planejamento do Governo do Estado lançar ainda neste semestre os outros dois lotes para fechar os 29 km restantes do trajeto”, comentou Gerson.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também