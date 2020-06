“Grandes nomes”, diz Temer sobre Marun, André, Simone e Moka

O ex-presidente da República, Michel Temer, enalteceu o trabalho de alguns de seus correligionários sul-mato-grossenses durante entrevista ao programa Capital Meio Dia, da rádio Capital 95 FM, nesta quarta-feira (3).

Questionado pelo jornalista Joel Silva, se a senadora Simone Tebet, o ex-governador André Puccinelli e o ex-ministro Carlos Marun, poderiam ser nomes para a disputa pelo Governo do Estado, Temer emendou o ex-senador Valdemir Moka e disparou: “São grandes nomes”.

“Ao longo do meu período, tanto como presidente [da República], quanto como presidente da Câmara me ajudaram. Me ajudaram pensando também em Mato Grosso do Sul e no Brasil. São grandes nomes, todos eles. A senadora Simone tem grandes habilitações, faz um trabalho muito adequado do Senado Federal, de modo que, acho que Mato Grosso do Sul está bem representado”, afirmou.

Na entrevista, Temer falou também sobre outros assuntos, como a relação entre presidente e governadores, economia e fez análise do governo Bolsonaro.

Deixe seu Comentário

Leia Também