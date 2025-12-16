Menu
Política

Greve dos motoristas 'ameaça' até R$ 58 milhões por dia na indústria, aponta FIEMS

O presidente da casa, Sérgio Longen, destaca impacto da paralisação do transporte coletivo sobre emprego, renda e competitividade em Campo Grande

16 dezembro 2025 - 16h25Taynara Menezes
Greve inicou nesta segunda-feiraGreve inicou nesta segunda-feira   (Foto: CUT/MS)

A greve dos motoristas do Consórcio Guaicurus afeta diretamente a economia de Campo Grande, especialmente a indústria de transformação. Levantamento do Observatório da Indústria da Fiems indica que as perdas podem variar de R$ 19 milhões a quase R$ 58 milhões por dia, dependendo do percentual de trabalhadores impedidos de chegar ao trabalho.

Baseado em dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA) do IBGE, o estudo mostra que cada trabalhador da indústria de transformação em Mato Grosso do Sul produz, em média, R$ 3.500 por dia útil. A dificuldade de deslocamento impacta diretamente a produção.

Com cerca de 22 mil trabalhadores formais na indústria de transformação, a cidade pode registrar perdas de R$ 19 milhões se 25% da força de trabalho for afetada, R$ 38,5 milhões com 50% de ausência e até R$ 58 milhões caso 75% não consigam trabalhar.

Para o presidente da Fiems, Sérgio Longen, os números mostram a gravidade da situação. “Quando o trabalhador não consegue chegar à empresa, toda a cadeia produtiva é impactada, com reflexos sobre emprego, renda, arrecadação e competitividade da cidade”, afirmou.

Outros setores, como a construção civil, também enfrentam atrasos e prejuízos devido à paralisação do transporte coletivo.

