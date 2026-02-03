Guilherme Boulos vem a Campo Grande na próxima quinta-feira

O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, cumpre agenda em Campo Grande na próxima quinta-feira (5). Ele irá participar da edição do programa Governo na Rua – Feira da Cidadania, no CEU das Artes, no bairro Parque do Lageado.

A ação acontece das 8h às 18h e reúne diversos serviços públicos federais voltados à população. Entre os atendimentos previstos estão serviços do INSS, orientações sobre a Conta Gov.br, atendimento da Caixa Econômica Federal, ações direcionadas às mulheres, iniciativas de inclusão digital, além de registro e microchipagem de animais e encaminhamentos em áreas sociais.

Durante a programação, o ministro participa de uma coletiva de imprensa marcada para as 10h30, no próprio local do evento. A expectativa é que Boulos apresente detalhes sobre o funcionamento do programa, o alcance das ações e as estratégias do governo federal para ampliar o acesso da população a direitos básicos.

Segundo o governo federal, o programa Governo na Rua tem como objetivo aproximar o poder público das comunidades, levando serviços essenciais diretamente aos bairros e fortalecendo o diálogo com moradores de regiões mais afastadas do centro da cidade.

A atividade será realizada no CEU das Artes, localizado na Rua Maria Del Horno Samper, nº 981, no Parque do Lageado, em Campo Grande.

