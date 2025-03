Gusttavo Lima desiste de disputar presidÃªncia do Brasil

Em vídeo divulgado nas redes sociais, nesta quarta-feira (19), o cantor Gusttavo Lima anunciou que desistiu de se candidatar à presidência da República nas eleições do próximo ano.

"Não sou candidato a nenhum cargo político", disse o músico, que emendou afirmando que suas forças estarão voltadas para a construção do Instituto Embaixador e também na carreira internacional.

O nome de Gusttavo passou a ser ventilado na política após ele manifestar uma possível intenção de entrar na política em janeiro deste ano. Porém, neste momento, o cantor se disse focado em outras coisas e também pesou a decisão da família.

"Tenho 35 anos. Nada impede que na outra eleição eu seja candidato", disse ao site Metrópoles, antes de divulgar o vídeo.

Lima disse que ficou impressionado com a boa receptividade do Brasil às intenções dele com eventual candidatura. O cantor também afirmou "não ter estômago" para "sentar para negociar coisas que, às vezes, não são de interesse do Brasil, mas de partidos e de pessoas".

