Há 20 anos, Ramez empossou Lula

Há 20 anos, o ex-presidente do Senado, o sul-mato-grossense Ramez Tebet, empossou pela primeira vez o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Coincidência ou não, amanhã a sua filha Simone Tebet estará na posse e faz parte da equipe do terceiro mandato de Lula como presidente do Brasil. Simone será ministra do Planejamento do governo.

Um vídeo divulgado nas redes socais mostrando o presidente subindo a rampa do Planalto em 2002. A comoção com a posse fica evidente ao ver a população correndo ao encontro do petista e o aclamando.

Ao lado de Lula, estava Ramez e outros políticos. O momento é considerado marcante pelos brasileiros, que a época buscavam por renovação. Assista:

