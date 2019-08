Haddad e “Caravana Lula Livre”, cancelam visita à Campo Grande

Saiba Mais Política Zeca do PT quer ser prefeito de Campo Grande

A visita de Fernando Haddad à Campo Grande agendada para a próxima sexta-feira (23) precisou ser adiada por compromissos pessoais do ex-candidato a Presidência da República.

A informação foi confirmada pela executiva nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) que emitiu uma nota na tarde desta terça-feira (20). “Lamento informar que a caravana Lula Livre com Fernando Haddad no Centro-Oeste, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul será adiada devido a compromissos profissionais emergenciais de Haddad nas suas atividades como professor”, consta no informativo disparado nas redes sociais.

Ao JD1 Notícias, o deputado estadual Cabo Almi disse que uma nova data será marcada em breve. Junto com a caravana, estava prevista também a presença da deputada federal Gleisi Hoffmann.

