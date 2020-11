Harfouche garante que sua candidatura é válida

Após votar na Escola Municipal Prof. Nelson de Souza Pinheiro, o candidato do Avante, Promotor Harfouche declarou que ainda está em vigor a decisão que dá a ele acesso à candidatura. Com isso, o nome dele está na urna e os votos estão válidos, mesmo sub judice.

Harfouche apontou que não confia nas pesquisas, que para ele, não tem valor nenhum. “Não confio nas pesquisas, pois conheço pessoas que foram entrevistas e falaram que quando disseram meu nome, desligaram o telefone. Isso é uma fábula”, afirmou.

O promotor espera vencer no primeiro turno.

