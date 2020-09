Homem é assassinado na fronteira

Francisco Morel Manchello, de 52 anos, foi assassinado na madrugada desta segunda-feira (7) nas proximidades da Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero.

De acordo com o Ponta Porã News, a vítima foi morta a tiros por um desconhecido e no local do crime a Polícia Nacional do Paraguai encontrou o carro que Francisco estava, um Corsa Wind cor prata, com placas de Ponta Porã.

Peritos da Polícia Nacional fizeram os levantamentos e ainda não há suspeitos do homicídio.

