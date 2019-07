Suspeito de tentar roubar fio de energia, é encontrado morto

Um homem foi encontrado morto na calçada da avenida Gury Marques no início da manhã desta terça-feira (16), em Campo Grande, e a suspeita inicial do Corpo de Bombeiros é que ele tenha tomado choque ao tentar furtar fios de um padrão de energia ao lado.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima teria arrancado um fio elétrico ao lado da loja CZ motos por voltas das 1h da madrugada, que foi quando o dono do comércio observou que estava sem energia, e ao ativar o relógio o último horário marcado foi o provável momento em que o fio foi arrancado

Trabalhadores que passavam pelo local viram o homem caído e acionaram o Corpo de Bombeiros, o corpo estava em uma calçada, próximo a um padrão.

Que, ao chegar no local, foi realizado contato com a PM, que quando chegou ao local as 6h30 os bombeiros já estavam fazendo o atendimento e a vítima já estava sem sinais vitais e com o pé direito quebrado.

Ainda de acordo o boletim a vitima subiu em um poste de energia, aparentemente com a intenção de subtrair a fiação elétrica, vindo a puxar um fio, que pode ter ocasionado uma descarga elétrica que atingiu o homem, levando-o a cair de uma altura de 6 metros.

A calçada foi isolada para que ninguém se aproxime do corpo e dificulte o trabalho pericial, o caso foi registrado na Delegacia de pronto Atendimento Comunitário (Depac), Piratininga

