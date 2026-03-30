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Homem Ã© morto a pedradas e fica com rosto desfigurado em aldeia de CaarapÃ³

Suspeitos foram presos em flagrante e ao serem detidos por populares, foram agredidos

30 marÃ§o 2026 - 12h11Vinicius Costa
Caso aconteceu em uma aldeia da cidadeCaso aconteceu em uma aldeia da cidade   (CaarapÃ³ News)

Lino Soares Martins foi assassinado com golpes de pedra durante a manhã de domingo, dia 29, na Aldeia Tey Kuê, em Caarapó - a 274 quilômetros de Campo Grande.

Dois suspeitos, identificados como Elso Benites, de 49 anos, e Jocimar Vilhalva, de 37 anos, foram presos em flagrante sob a acusação do homicídio.

Segundo informações do portal Caarapó News, os três homens estavam ingerindo bebida alcoólica na aldeia, quando em determinado momento, houve um desentendimento entre eles motivado por ciúmes.

A vítima acabou sendo agredida pelos dois suspeitos, e em decorrência da gravidade dos ferimentos, não resistiu e acabou morrendo no local.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local, encontrou a vítima com o rosto desfigurado e próximo do corpo haviam várias pedras que foram usadas no assassinato. Os suspeitos foram detidos por populares e chegaram a ser agredidos, antes de serem entregues a equipe policial.

Ambos foram levados para a delegacia e autuados por homicídio qualificado por motivo fútil.

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