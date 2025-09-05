Homem é morto durante briga em jogo de dominó em Paranaíba

Manoel Rafael Tavares Júnior, de 32 anos, morreu ao ser esfaqueado várias vezes em uma briga ocorrida durante uma partida de dominó na cidade de Paranaíba. O suspeito, João Marques Gomes Júnior, de 50 anos, acabou sendo preso ainda na noite de quinta-feira (4).

Conforme o registro policial, os homens estavam jogando dominó e apostando em dinheiro. No entanto, Manoel começou a perder e se exaltou, passando a ofender João.

A discussão entre os dois escalonou até que a vítima pegou um pedaço de madeira e teria partido para cima do autor, o atingindo com o objeto. Para as autoridades, João contou que estava tentando se defender quando pegou a faca e atingiu a vítima na região do peito.

Por conta do golpe, Manoel morreu ainda no local. Enquanto isso, homem correu e estava tentando fugir quando foi alcançado e preso pela equipe da Força Tática da Polícia Militar.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica também foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

