Menu
Menu Busca sexta, 05 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Homem é morto durante briga em jogo de dominó em Paranaíba

Manoel estaria perdendo a aposta que fez com o autor, quando se alterou e o atacou, sendo esfaqueado no tórax

05 setembro 2025 - 16h11Brenda Assis
O aconteceu na noite de ontemO aconteceu na noite de ontem   (Foto: Shutterstock)

Manoel Rafael Tavares Júnior, de 32 anos, morreu ao ser esfaqueado várias vezes em uma briga ocorrida durante uma partida de dominó na cidade de Paranaíba. O suspeito, João Marques Gomes Júnior, de 50 anos, acabou sendo preso ainda na noite de quinta-feira (4).

Conforme o registro policial, os homens estavam jogando dominó e apostando em dinheiro. No entanto, Manoel começou a perder e se exaltou, passando a ofender João.

A discussão entre os dois escalonou até que a vítima pegou um pedaço de madeira e teria partido para cima do autor, o atingindo com o objeto. Para as autoridades, João contou que estava tentando se defender quando pegou a faca e atingiu a vítima na região do peito.

Por conta do golpe, Manoel morreu ainda no local. Enquanto isso, homem correu e estava tentando fugir quando foi alcançado e preso pela equipe da Força Tática da Polícia Militar.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica também foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

CPI do Transporte Público de Campo Grande ganha 30 dias extras
Política
CPI do Transporte Público de Campo Grande ganha 30 dias extras
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
STF agenda sessões extras para julgamento de Jair Bolsonaro por golpe de Estado
Criação de disque-denúncia contra maus-tratos a animais passa na CCJ da Câmara
Política
Criação de disque-denúncia contra maus-tratos a animais passa na CCJ da Câmara
Deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) -
Política
Rodolfo Nogueira acredita que anistia trará Justiça ao Brasil
Marcelo Bertoni -
Agronegócio
Bertoni alerta que incentivos aos produtores serão reformados devido à mudança do ICMS
Deputado Gervásio Maia
Política
Relator da LDO 2026 solicita mais prazo para análise diante do recorde de emendas
Projeto do Executivo abre brecha para aumento do IPTU sem aval da Câmara
Política
Projeto do Executivo abre brecha para aumento do IPTU sem aval da Câmara
Foto: MSGÁS
Política
Deputados votam projeto que amplia financiamentos da MSGÁS para R$ 350 milhões
Foto: Portal CFM
Política
Câmara avalia veto ao projeto sobre regulação de leitos no SUS em Campo Grande
Celso Vilardi, advogado de Bolsonaro, no segundo dia de julgamento no STF
Política
Julgamento de Bolsonaro: defesa contesta provas e pede absolvição no STF

Mais Lidas

O suspeito foi preso na manhã de ontem
Polícia
Preso por estupro de menino de 11 anos é jornalista e assessor de hospital em Campo Grande
Arma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e Aysla
Justiça
Acusado de envolvimento na morte de adolescentes pede mudança de presídio por "medo"
O autor do crime foi preso instantes depois
Cidade
Tonzinho enfrenta júri popular por matar "Opalão do PCC" em Campo Grande
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande