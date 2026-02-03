Homem é preso por violência doméstica e ameaça bebê de 6 meses em Campo Grande

Um homem de 28 anos foi preso preventivamente nas primeiras horas desta terça-feira (3) por suspeita de violência doméstica e familiar contra a mulher, em Campo Grande. A prisão foi cumprida pela equipe de capturas do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM).

Segundo a Polícia Civil, a medida foi autorizada pelo Poder Judiciário no domingo (1º), após representação feita pelo delegado de plantão com base em um boletim de ocorrência registrado no sábado (31). Além da prisão, a Justiça também determinou o cumprimento de mandado de busca e apreensão de arma de fogo e munições.

De acordo com a investigação, o suspeito é apurado pelos crimes de ameaça, injúria, lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e violência psicológica. A polícia informou que os elementos reunidos apontam para uma escalada de violência e para risco à integridade física e psicológica da vítima.

Ainda conforme a apuração, o homem teria ameaçado o próprio filho, um bebê de seis meses, usando a criança como forma de intimidação, o que reforçou a necessidade da prisão preventiva.

Durante o cumprimento do mandado de busca na residência do investigado, no bairro Carandá Bosque, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, além de 95 munições intactas e três munições deflagradas. Diante disso, o homem também foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e munições.

O suspeito foi levado para a 1ª DEAM e permanece à disposição da Justiça.

